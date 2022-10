Inter-Barcellona, ultimissime probabili formazioni: tutto su Correa, doppio ballottaggio

Si viaggia verso il tutto esaurito a San Siro per la super sfida tra Inter e Barcellona , diventata ormai un classico della Champions League. Terza giornata del girone C per la squadra nerazzurra che arriva a questa partita nel pieno della bufera dopo la sconfitta interna contro la Roma. La posizione di Inzaghi è pericolosamente in bilico e di fronte c'è uno degli avversari più complicati da affrontare in questo momento.

In conferenza stampa, alla vigilia, l'allenatore interista ha annunciato il ritorno alla titolarità del portiere Onana, un ex di questo incontro avendo giocato nel Barcellona. Davanti a lui è molto probabile il ritorno di de Vrij, mentre ad Asllani dovrebbe essere preferito Mkhitaryan con lo spostamento di Calhanoglu al centro della mediana. Due i ballottaggi: il primo a destra dove Darmian è in vantaggio su Dumfries, mentre in attacco bisognerà capire le condizioni di Lautaro Martinez. L'argentino ieri ha svolto esami che hanno escluso problemi preoccupanti, ma sarà decisiva la rifinitura per capire se sarà lui ad affiancare Correa, praticamente certo del posto. Al momento segnaliamo comunque Lautaro in vantaggio su Dzeko.