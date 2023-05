Con la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League ormai archiviata, la pianificazione per il mercato estivo dell’Inter può finalmente entrare nel vivo. Sono giorni piuttosto caldi per i dirigenti nerazzurri che, visti anche i risultati ottenuti quest’anno e il precedente con Acerbi, terranno in seria considerazione i suggerimenti del tecnico Simone Inzaghi.

Attenzione quindi al nome nuovo per il mercato interista. Secondo il quotidiano La Repubblica nei piani di Inzaghi per la fascia destra ci sarebbe Adam Marusic, esterno serbo classe ’92 che proprio il tecnico piacentino lanciò ai tempi della Lazio. Con i biancocelesti ha un contratto fino al 2025.

L’opinione di Passione Inter

C’è molto fermento sulle fasce dell’Inter ed è difficile in questo momento intercettare con esattezza il disegno completo nella testa di dirigenti e staff tecnico. Bellanova potrebbe non essere riscattato dal Cagliari, Dumfries rimane al centro di diverse voci di mercato e Darmian al momento è scalato nei tre di difesa con ottimi risultati. La corsia destra potrebbe essere dunque scoperta e l’idea, a quel punto, sarebbe quella di un innesto esperto e pronto subito. Anche se trattare con la Lazio non è semplice e la carta d’identità di Marusic, che con Inzaghi ha vissuto le sue stagioni migliori, ormai non è verdissima, fattore da tenere d’occhio per una squadra come l’Inter che deve allungare il pacchetto di calciatori futuribili e da valorizzare, anche in ottica player trading.