TS – Conte è insaziabile: da Skriniar a Vecino, ecco il tesoretto per il sogno Kanté

Antonio Conte è insazabile: il tecnico nerazzurro non si arrende e continua a sognare sul mercato N’Golo Kanté. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le possibili partenze di Skriniar (verso il Tottenham) e di Vecino (direzione Napoli) possono alimentare le speranze di un ultimo super colpo di mercato.

Un tesoretto importante che potrebbe riaprire la pista Kanté con il Chelsea, senza dimenticare la trattativa in ballo con il Cagliari per Nainggolan e l’interesse del Psg per Brozovic.

Il campione del mondo non è sulla lista degli incedibili del Chelsea ma i Blues possono considerare una sua eventuale partenza dopo i grandi investimenti fatti sul mercato.

