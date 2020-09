Inter-Fiorentina, la probabile formazione: chance per Eriksen! Ranocchia out, la scelta su Vidal

Cresce l’attesa per l’esordio in Serie A dell’Inter: la squadra nerazzurra debutterà sabato sera a San Siro contro la Fiorentina.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte ripartirà dal 3-4-1-2. Il tecnico nerazzurro è intenzionato a schierare Bastoni centrale di difesa, complice la squalifica di De Vrij. Ranocchia è sul mercato e non giocherà, ai suoi fianchi ci saranno Kolarov e D’Ambrosio.

Esordio scontato per Hakimi, sulla fascia sinistra invece ci sarà Perisic: in mediana il duo azzurro Barella-Gagliardini con Vidal e Brozovic verso la panchina. Chance importantissima per Eriksen che potrebbe partire titolare dal primo minuto, dietro all’immancabile LuLa.

PROBABILE FORMAZIONE

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

