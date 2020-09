Novità Kumbulla, l’Inter al lavoro con il Verona: cambia la formula. E Darmian…

L’affare di mercato tra Inter e Parma per Darmian non è in discussione ma l’azzurro non basterà a colmare le partenze quasi certe di Godin, diretto al Cagliari, e di Ranocchia.

Così l’Inter è tornata con decisione anche su Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra sta cercando di convincere il club gialloblu ad accettare un prestito con diritto di riscatto.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<