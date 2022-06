L’agente di Lautaro: “Ha rinnovato per restare, nessuna possibilità che vada via”

Dopo le parole confortanti pronunciate ieri pomeriggio da Tullio Tinti , agente di Alessandro Bastoni, in merito al futuro in maglia nerazzurra del centrale interista, questa mattina anche il noto procuratore di Lautaro Martinez ha rassicurato i tifosi sul centravanti argentino. Come raccontato raccontato questa mattina, Alejandro Camaño ha spiegato infatti che il Toro non ha alcuna intenzione di muoversi da Milano e che al momento le possibilità di una sua cessione sono pari a zero.

Queste le dichiarazioni pronunciate dal noto agente a FcIN che mettono definitivamente fuori dal mercato Lautaro Martinez: "Non ho nessuna ragione per pensare ci sia anche solo una possibilità che vada via dall’Inter. Lui sta bene, è felice. Non ci sono ragioni per andare via. Quando ha rinnovato lo ha fatto per restare".