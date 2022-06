Tanti auguri al Dott. Volpi: il responsabile medico dell’Inter compie 70 anni

Buon compleanno al dott. Piero Volpi, il noto medico nerazzurro spegne infatti quest'oggi 70 candeline. Volto storico dell'Inter, dal 2014 è responsabile dell'area medica interista. In molti, però, non sanno che la carriera da medico è stata preceduta in realtà da un'importante esperienza da calciatore professionista. Dopo essere approdato all' Inter già nel quinquennio da medico già nel quinquennio 1995/2000, è tornato ufficialmente nel 2014 al posto dell'allora responsabile dott. Franco Combi.

Questi gli auguri ufficiali formulati questa mattina sul proprio sito dall'Inter: "Tanti auguri al Professor Piero Volpi che oggi compie 70 anni. Pilastro del Club, l’attuale responsabile dell'Area Medica di FC Internazionale Milano dopo la carriera da calciatore professionista, si è distinto nell’ambito medico, affermandosi come luminare dell’ortopedia e dando un contributo significativo allo sviluppo della medicina in ambito sportivo. Da sempre legato al mondo del calcio, dopo il quinquennio 1995-2000, ha fatto il suo ritorno all’Inter nel luglio 2014 e grazie alla sua esperienza, ha dato e continua a dare un contributo fondamentale in un ambito, quello calcistico e sportivo, in cui l’importanza della Medicina è cresciuta in modo esponenziale".