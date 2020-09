Lautaro-Real Madrid, Biasin smentisce: “L’Inter esclude ogni contatto. Possibile che gli agenti…”

Il Real Madrid piomba su Lautaro Martinez. La notizia rilanciata da Sportmediaset (si parla di un’offerta complessiva da 100 milioni di euro), ha creato in pochi minuti tanto clamore.

Un’indiscrezione di mercato che al momento non trova riscontri. Come riportato dal giornalista Fabrizio Biasin, l’Inter al momento esclude ogni genere di contatto con la dirigenza dei Blancos per il suo numero 10.

“Probabile, invece, che gli agenti del giocatore stiano facendo il giro delle sette chiese qua e là per l’Europa”, aggiunge con ironia il giornalista di fede nerazzurra.

Ecco il tweet:

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<