L’Inter deve accelerare: c’è anche Conte sull’obiettivo in difesa

Il calciomercato dell’Inter non prevede solo rinforzi per la squadra da consegnare a Simone Inzaghi, ma anche investimenti di prospettiva per dei giovani che si sono messi in mostra nell’ultima stagione. Non è un caso che i nerazzurri abbiano accelerato su Luka Topalovic del Domzale e Alex Perez del Betis Siviglia.

Un nome che Marotta e Ausilio monitorano con attenzione è quello di un altro classe 2006, ovvero Giovanni Leoni della Sampdoria, capace di conquistare un posto da titolare nell’ultima fase dell’annata in Serie B e dotato di caratteristiche che piacciono alla dirigenza.

Secondo Tuttosport, tuttavia, la concorrenza è molto nutrita. Su Leoni ci sarebbero infatti gli interessi di club esteri quali Tottenham dalla Premier League e Monaco dalla Ligue 1, ma anche di squadre di Serie A: il Torino, ma soprattutto il nuovo Napoli di Antonio Conte.