Dopo 23 anni giunge al termine l’avventura di Nacho con la maglia del Real Madrid. Il centrale spagnolo, a lungo trattato dall’Inter nel corso delle ultime due finestre di mercato, ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nonostante la proposta per il rinnovo da parte dei blancos per un’altra stagione.

Sebbene la corte di grandi club tra cui proprio i nerazzurri, Nacho ha però deciso di declinare tutte le proposte ricevute in Europa e tentare una nuova esperienza in Arabia Saudita. Il centrale ha già sostenuto le visite mediche con l’Al Qadsiah e presto verrà annunciato dal club saudita.

Nel frattempo, questa mattina il Real Madrid ha ufficializzato il suo addio: “Real Madrid C. F. comunica che il nostro capitano Nacho ha deciso di terminare la sua carriera come giocatore del Real Madrid. Il Real Madrid vuole esprimere la sua gratitudine e affetto a Nacho, una delle grandi leggende del nostro club“.