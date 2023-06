C’è un nuovo nome per il mercato dell’Inter che fa registrare grande fermento dal centrocampo in su. Stando a quanto riferisce l’esperto Gianluca Di Marzio di Sky, la dirigenza nerazzurra starebbe seguendo Dodi Lukebakio Ngandoli, attaccante esterno classe 1997 di proprietà dell’Hertha Berlino appena retrocesso dalla Bundesliga. 12 gol e 5 assist in questa stagione per il belga che nei piani interisti verrebbe acquistato per sostituire Correa nel caso in cui dovesse essere ceduto.

L’opinione di Passione Inter

Curiosità: ha fornito 2 assist per la tripletta di Lukaku nella sfida tra Belgio e Svezia lo scorso marzo. Si tratta di un’ala che gioca a destra per rientrare sul sinistro, nell’Inter possiamo immaginare un percorso simile a quello che era stato previsto due anni fa per Thuram: anche il francese era un’ala ma si pensava di poterlo convertire in un centravanti da sfruttare nelle ripartenze palla al piede. Al momento non abbiamo ulteriori conferme sulla trattativa.