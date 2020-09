Inter, riecco Marcos Alonso. Contatti con il Chelsea: la formula dell’affare. Filtra ottimismo

Kanté ma non solo, l’Inter torna con decisione su Marcos Alonso. Come riportato da La Gazzetta dello Sport la dirigenza nerazzurra, a caccia sul mercato di un esterno sinistro, ha riaperto i discorsi con il Chelsea per l’ex Fiorentina.

Dopo il no incassato per Emerson Palmieri, l’Inter ci riproverà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Filtra ottimismo in casa nerazzurra ma la fumata bianca potrebbe arrivare tra un paio di settimane.

