SM – Marcos Alonso sul gong? L’Inter insiste ma il Chelsea fa muro. E Kantè…

Nelle prossime ore è prevista l’ufficialità di Matteo Darmian ma il mercato in entrata dell’Inter potrebbe non essere finito qui.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset dopo la cessione di Radja Nainggolan al Cagliari, per una cifra complessiva di 12 milioni di euro (5 milioni più il cartellino del giovane Ladinetti), l’Inter starebbe tentando l’assalto a Marcos Alonso. Per il momento il Chelsea dice no alla formula del prestito mentre il sogno Kanté è ormai da ritenersi irraggiungibile.

