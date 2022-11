Thuram-Inter, nuove conferme: pronto il nuovo assalto

In scadenza col Borussia Moenchengladbach, non intende rinnovare

Redazione Passione Inter

Arrivano ulteriori conferme in merito al rinnovato interesse da parte dell'Inter nei confronti di Marcus Thuram. Il potente attaccante francese del Borussia Moenchengladbach è in scadenza di contratto a fine stagione e secondo i principali media non è intenzionato ad estendere la durata del suo contratto. Protagonista di una grande prima parte di stagione, torna concretamente di moda per la dirigenza nerazzurra che aveva già provato ad ingaggiarlo nell'estate del 2021, prima dell'infortunio al ginocchio.

La Gazzetta dello Sport torna a parlarne anche oggi, confermando le voci circolate in questi giorni che parlavano di un'Inter pronta a rifarsi sotto. La possibilità di ingaggiare un profilo del genere a parametro zero ingolosisce ulteriormente, ma secondo il quotidiano Thuram piace ai nerazzurri a prescindere dallo status di potenziale svincolato. Difficile allo stato attuale delle cose immaginare un assalto a gennaio pagando il cartellino del giocatore, ma il gradimento interista è concreto e parte da lontano, addirittura dai tempi in cui muoveva i primi passi con il Sochaux ed il Guingamp. Chissà, dunque, che non si stia ragionando sui potenziali incastri da trovare per fargli spazio già ad inizio 2023.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

L'acquisto di Marcus Thuram sarebbe sicuramente un ottimo affareper l'Inter. I motivi sono diversi: l'età, che permetterebbe di ringiovanire sensibilmente l'attacco, e i costi dell'operazione. Ma non solo: non è da sottovalutare, infatti, la portata tecnica del giocatore, le cui caratteristiche sarebbero un unicum all'interno della rosa nerazzurra. Thuram, allora, aggiungerebbe all'Inter nuove qualità, aumentando nettamente la pericolosità potenziale del reparto offensivo.