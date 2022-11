Chiusura con i cerotti: esami per Dumfries e Bastoni, attesa Lukaku

La rosa dell' Inter arriva con i cerotti alla sosta per il Mondiale. Per un Marcelo Brozovic ormai recuperato e che sta ritrovando il ritmo giusto in vista dell'impegno con la sua Croazia, diversi calciatori interisti chiudono la prima parte di stagione con problemi fisici da valutare.

Il caso più discusso è ovviamente quello relativo a Romelu Lukaku: per l'attaccante belga saranno necessari ulteriori esami proprio nelle prossime ore e da lì si capirà se e quando sarà a disposizione del Belgio che lo ha convocato. Nel frattempo Denzel Dumfries ha accusato una lieve distorsione al ginocchio durante Atalanta-Inter: sarà valutato dallo staff medico dell'Olanda, ma non dovrebbero esserci problemi all'orizzonte. Anche per Bastoni, infine, accertamenti al ginocchio con l'Italia a Coverciano. Per Darmian e D'Ambrosio, già fermi da qualche giorno, si prosegue invece con il lavoro di recupero in vista della gara contro il Napoli il prossimo 4 gennaio.