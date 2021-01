CdS – Inter, niente da fare per Marsetic: ultimato il trasferimento in un altro club di A

In questa sessione di mercato l’Inter sta faticando nel concludere operazioni, a causa delle difficoltà generate dalla pandemia e dalle politiche del governo cinese che stanno frenando la proprietà nerazzurra. Lo trattativa per uno scambio fra Edin Dzeko ed Alexis Sanchez, attualmente appesa ad un filo, potrebbe rappresentare di fatto l’unica operazione tentata in questo mese di gennaio.

Dietro le quinte, però, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno continuato a lavorare monitorando soprattutto profili in ottica futura. Fra quelli attenzionati dalla dirigenza nerazzurra c’era anche il giovane Enej Marsetic, attaccante classe 2004 attualmente in forza al Luka Koper.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore però sembra destinato a volare verso l’Italia, ma per accasarsi in quel di Parma, che ha vinto la concorrenza delle rivali.

