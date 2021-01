Inter-Benevento, diversi cambi per Conte: tornano Eriksen e Ranocchia. Le probabili formazioni

Dopo il rocambolesco successo ottenuto in Coppa Italia contro il Milan, l’Inter è già pronta a tornare in campo. Domani sera, infatti, i nerazzurri saranno di scena al Meazza con il Benevento nella sfida valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Il tecnico Antonio Conte potrebbe optare per diversi cambi nell’undici titolare, soprattutto a centrocampo. Segui Inter Benevento live e in esclusiva su DAZN. Attiva Ora.

L’impegno previsto la prossima settimana con la Juventus, nella sfida valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia, potrebbe portare al riposo di diversi titolari. Primo fra tutti Marcelo Brozovic, che dovrebbe lasciar spazio in cabina di regia a quel Christian Eriksen divenuto man of the match nel derby disputato in settimana.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, in mediana dovrebbe tornare anche Roberto Gagliardini, in vantaggio su Arturo Vidal, mentre al centro della retroguardia spazio ad Andrea Ranocchia, con Stefan de Vrij lasciato a riposo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò, De Paoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Improta; Caprari, Lapadula

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<