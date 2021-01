Serie A, le partite su DAZN di questo weekend: Inter-Benevento e non solo

Superato il giro di boa, il campionato di Serie A si appresta a vivere la prima giornata del girone di ritorno. Diverse le sfide interessanti in programma, fra cui quella che vedrà coinvolte Inter e Benevento: la partita è prevista per domani sera alle ore 20:45 e sarà trasmessa da DAZN.

Come ogni weekend, saranno tre le partite in diretta su DAZN, la piattaforma streaming che trasmette tre gare di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva. Il primo match sarà quello tra gli uomini di Conte e Inzaghi, un incontro ostico per i nerazzurri contro una delle formazioni rivelazione di questa prima parte di campionato.

Le altre partite in programma su DAZN saranno Spezia–Udinese ed Atalanta–Lazio: particolarmente interessante soprattutto quest’ultima, dato che coinvolge due formazioni in lotta per la Champions League.

