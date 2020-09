Skriniar via? Milenkovic è la prima scelta: nuovo derby con il Milan. La Fiorentina spara alto

Il Tottenham ha messo nuovamente nel mirino Milan Skriniar: se gli Spurs metteranno sul tavolo una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro, l’Inter è pronta a sfidare il Milan per Nikola Milenkovic.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore della Fiorentina sarebbe il primo obiettivo di mercato per la difesa in caso di partenza di Skriniar. La dirigenza viola lo valuta 40 milioni di euro, alla fine del mercato mancano una decina di giorni e la vicenda va seguita con attenzione. Attendendo sviluppi da Londra.

