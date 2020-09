GdS – Il Tottenham insiste per Skriniar. Affare in salita: la richiesta dell’Inter

Il Tottenham fa sul serio per Milan Skriniar. In questi ultimi giorni di calciomercato la dirigenza degli Spurs è al lavoro per regalare a Mourinho un nuovo difensore.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l’Inter ha aperto al trasferimento ma a certe condizioni. L’affare resta in salita, Skriniar piace al Tottenham anche se i 50 milioni richiesti sono un duro ostacolo da superare. Per Mourinho c’è pure l’idea Rubén Dias del Benfica.

