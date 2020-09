Autogol in finale di EL, riscatto Lukaku: “Si cade per imparare a vincere. E’ stato difficile per me, un giorno mi sono detto…”

Romelu Lukaku ha trascinato l’Inter a suon di reti in finale di Europa League nella passata stagione. Uno sfortunato autogol ha però rovinato un percorso bellissimo, condannando l’Inter e regalando il successo al Siviglia.

L’attaccante belga però ha ammesso di aver superato quel momento: “E’ stato molto difficile per me. Non ho parlato nei quattro giorni successivi alla partita. Però un giorno mi sono svegliato e mi sono dato una ragione. Nella stagione passata non abbiamo vinto il campionato per un punto, abbiamo perso la semifinale della Coppa Italia perché non abbiamo fatto un gol e poi la finale 3 a 2, in quel modo. Sono cose che succedono. Solo soffrendo si migliora. La vittoria è fatica, è carattere, è analisi dei propri limiti. Ma è combattività, è voglia di riscatto e di successo. Si può perdere, ma solo per imparare a vincere”.

