Lukaku accoglie Vidal: “Giocatore di livello. Grande qualità ed esperienza, due doti che servono a quest’Inter”

Romelu Lukaku dà il benvenuto ad Arturo Vidal nel corso dell‘intervista rilasciata stamani ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: per l’ex Manchester United il centrocampista cileno, arrivato da pochi giorni all’Inter, è l’uomo giusto per alzare la qualità della squadra nerazzurra.

Ecco le sue parole: “Per noi l’arrivo di Vidal è molto importante: è un giocatore di grande qualità. L’anno scorso abbiamo fatto bene ma se dobbiamo migliorare è in qualità ed esperienza. Due doti che Vidal ha. Non si vince tanto e con squadre diverse se non si è giocatori di livello”.

