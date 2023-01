Mercato – Inter, individuato in Italia l’erede di Skriniar: servono 20 milioni

Come in occasione della scorsa estate, l'Inter si ritrova in queste ore a valutare diversi profili per la difesa di Simone Inzaghi. Dopo aver ricevuto una risposta negativa da parte dell'entourage di Milan Skriniar rispetto all'ultima proposta per il rinnovo, il club nerazzurro sta valutando adesso la possibilità di cedere subito il centrale slovacco e andare alla ricerca di un suo sostituto. Operazione senz'altro non semplice da realizzare ad una settimana dalla chiusura delle finestra invernale del mercato.