Inter-Milik, pista concreta? Resta l’idea dello scambio con Vecino, alte le pretese economiche

Questa sera Inter e Napoli saranno in campo allo stadio Giuseppe Meazza per un importantissimo scontro d’alta quota in campionato fra due delle più accreditate pretendenti allo scudetto. La sfida, però, non vedrà fra i suoi protagonisti Arkadiusz Milik: l’attaccante polacco, in scadenza di contratto con la società azzurra, è stato escluso dal progetto tecnico di Gennaro Gattuso ed aspetta il mercato di gennaio per trovare nuove acquirenti in cui ritrovare la condizione ideale in vista dell’Europeo.

Fra le pretendenti all’attaccante polacco c’è anche l’Inter? Della possibile operazione parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come l’operazione sia complessa dal punto di vista economico. Il Napoli chiede infatti 18 milioni di euro, con il calciatore che desidera un ingaggio da 4,5 milioni.

Ragion per cui l’ipotesi Inter è parsa di difficile attuazione, a meno che non si lavori ad uno scambio con il convalescente Vecino, a caccia di squadre con cui recuperare la condizione dopo l’infortunio e da tempo gradito alla società campana. Secondo il quotidiano rosa, però, l’operazione resta più nell’ambito delle idee che in quello della realtà.

