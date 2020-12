GdS – Niente da fare per Sanchez, out anche con lo Spezia. Hakimi verso la panchina: il punto sugli acciaccati

Niente da fare per Alexis Sanchez: il cileno non ha recuperato dal problema fisico che ha condizionato gli ultimi giorni e non sarà a disposizione di Antonio Conte nell’importantissimo confronto con il Napoli in programma questa sera allo stadio Giuseppe Meazza. Un’assenza importante, quella dell’attaccante, che stando a quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sarà fuori anche nel prossimo impegno di campionato con lo Spezia, fissato per domenica.

Al Meazza mancherà anche l’altro cileno Arturo Vidal, che si era detto pronto per tornare in campo. Alla fine si è preferito non rischiare per evitare ricadute, con l’obiettivo di riavere il centrocampista a disposizione nell’impegno con lo Spezia. Destano meno preoccupazione le condizioni di Achraf Hakimi, uscito dal campo dolorante contro il Cagliari.

Il marocchino si è infatti allenato regolarmente con il resto del gruppo, ma non sarà rischiato e si accomoderà solamente in panchina.

