VIDEO – Gasperini e la ‘frecciata’ a Conte in conferenza fa discutere

La frase di Antonio Conte sul piano B al termine della sfida contro lo Shakhtar Donetsk ha fatto molto discutere. A molti tifosi dell’Inter non è piaciuta la provocazione e dopo la gara che ha portato all’eliminazione dalla Champions League si è scatenata una vera e propria discussione sui social, ma non solo.

Molti si sono chiesti quale fosse questo famigerato piano B e se Conte l’avesse trovato nel corso della gara contro il Cagliari, vinta in rimonta per 3-1. A citare il famoso piano B di Conte è stato anche Gian Piero Gasperini, una sorta di frecciata mandata all’allenatore dell’Inter. Gasperini, nel corso della conferenza stampa pre-partita di Juventus-Atalanta, ha citato la frase di Antonio Conte, ma sui social è stata presa come una sorta di provocazione.

“E’ chiaro che per domani abbiamo un piano A, ma avremo anche un piano B… Solo che non ve lo dico…“, questa la frase incriminata che ha fatto infuriare i tifosi dell’Inter. Molti non l’hanno presa bene e hanno scatenato diversi messaggi sui social. La frase ha fatto sorridere i tifosi di altre squadre, ma i tifosi nerazzurri hanno espresso il loro disappunto in merito.

C’è chi non è assolutamente d’accordo con l’espressione di Gasperini ha criticato anche quei tifosi che, pur di non supportare Conte, hanno riso sulla frase del tecnico dell’Atalanta.

