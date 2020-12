Santacroce su Inter-Napoli: “Il duello Lukaku-Koulibaly sarà il fulcro della gara”

Fabiano Santacroce, ex difensore di Napoli e Parma, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, dicendo la sua sul possibile big match di domani sera che vedrà scendere in campo i partenopei contro l’Inter di Antonio Conte.

Santacroce ha dichiarato: “L’Inter è più forte mentalmente secondo me, sa uscire bene dalle situazioni complicate. E poi con l’eliminazione dalla Champions ora deve puntare tutto sul campionato. Il gruppo è molto compatto e rimane una delle favorite per le posizioni di vertice. Il Napoli di Gattuso sta tenendo il ritmo ed è una squadra tosta, ha tanti giocatori che gli permettono di variare. Però la perdita di Osimeh è un problema, l’attacco ruotava intorno alla sua presenza”.

“Sicuramente partite del genere offrono tanti duelli e spunti interessante, ma il più importante secondo me sarà quello tra. Il difensore del Napoli è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, anche se in questa stagione gli azzurri concedono un po’ troppo in difesa. L’Inter gioca molto bene in ripartenza e Lukaku è devastante in campo aperto: quello tra i due sarà uno degli scontri più belli”.