Con l’improvvisa accelerazione per il rinnovo da parte del Real Madrid che allontana Nacho, l’Inter cambia obiettivo e continua a sondare il mercato internazionale a caccia di occasioni da cogliere al volo. L’ultimo nome accostato ai nerazzurri arriva da fonti spagnole.

Il sito Relevo riferisce infatti che Nicolas Otamendi, capitano del Benfica eliminato proprio dalla squadra di Inzaghi in Champions League, non rinnoverà il proprio contratto e l’Inter sarebbe una delle società interessate al difensore argentino.

L’opinione di Passione Inter

Al momento non abbiamo riscontri su questa notizia. Otamendi arriva da una stagione positiva con 46 presenze col Benfica più il Mondiale vinto con l’Argentina. Classe ’88, compirà 36 anni durante la prossima stagione: vista l’età e il ruolo (giocherebbe da centrale nella difesa a 3), verrebbe da pensare a lui come un piano B in caso di mancato accordo per la permanenza di Acerbi, che però sembra destinato a rimanere.