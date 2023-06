Inter, sfuma l’arrivo di Nacho? Di Marzio: “Rinnovo vicino”

Rischia seriamente di sfumare il primo colpo di mercato dell’Inter per la nuova stagione. Nacho Fernandez, infatti, sembra vicino al rinnovo con il Real Madrid.

Lo riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che sottolinea come i nerazzurri siano costretti ad abbandonare l’ipotesi di un suo acquisto a parametro zero. Dalla Spagna, MadridXtra riporta come con il rinnovo Nacho possa diventare il prossimo capitano del Real Madrid, nonché il giocatore con più stagioni nella storia del club spagnolo.