Hermoso, non è finita. Sky: “Ecco la lista Inter per la difesa”

L’Inter non ha ancora preso una decisione definitiva per quanto riguarda il nuovo difensore che arriverà in questa sessione estiva di calciomercato. L’unica cosa nota e confermata dalle parole di Piero Ausilio e Simone Inzaghi è che si tratterà di un interprete del ruolo mancino, che possa alternarsi con Alessandro Bastoni.

Da quello che filtra, la lista del club per l’innesto difensivo si è ridotta a tre nomi, con Juan Cabal del Verona in pole position e gradito a Oaktree, anche per la carta d’identità che recita 23 anni. Tuttavia, secondo Sky Sport, non si possono ancora depennare le candidature di Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, svincolati rispettivamente da Atletico Madrid e Torino.

Lo spagnolo classe 1995 è disposto ad abbassare le richieste d’ingaggio fino a 3,5 milioni netti a stagione, ma chiede un contratto triennale. Per quanto riguarda lo svizzero classe 1992, invece, ci si accorderebbe su un solo anno di contratto a circa 1,5 milioni netti (stesso stipendio percepito negli anni di Torino).