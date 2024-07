È asta internazionale per il difensore: l’Inter ci spera per un motivo

Fra gli eventuali innesti a disposizione di Simone Inzaghi potrebbe non esserci un solo difensore, bensì due. L’Inter, infatti, prenderà un interprete mancino a prescindere dalle uscite, in modo da colmare il vuoto lasciato dall’infortunato Tajon Buchanan, ma non è escluso che l’investimento venga fatto anche per un centrale.

Certo, la condizione indispensabile è che uno degli attuali giocatori in rosa nel ruolo lasci Milano. Tra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, entrambi in scadenza contrattuale nel 2025, il principale indiziato rimane l’olandese, sul quale ci sono sempre gli interessi dall’Arabia Saudita e anche dal Psv Eindhoven.

In caso di addio del classe 1992, i nerazzurri avrebbero un preferito per sostituirlo, sempre in Serie A. Si tratta di Jaka Bijol dell’Udinese, sul quale però – secondo Il Messaggero Veneto – negli ultimi giorni si stanno moltiplicando le corteggiatrici con il rischio di creare una vera e propria asta internazionale, visto che le pretendenti non si limitano al campionato italiano.

Sullo sloveno ci sarebbero infatti anche Bologna e Atalanta in Serie A, Nottingham Forest in Premier League, Stoccarda e Wolfsburg in Bundesliga. I nerazzurri, rispetto alle pretendenti, possono garantire al giocatore la vetrina della Champions League nella squadra italiana più accreditata, aspetto che non varrebbe per le compagini guidate da Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano.