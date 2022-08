Dalla Spagna – Alfonso Pedraza osservato speciale dall’Inter sabato contro il Villarreal: i dettagli

Secondo il quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo, in vista di Inter-Villarreal di sabato sera la dirigenza nerazzurra seguirà con attenzione Alfonso Pedraza. Terzino sinistro classe 1996, dalla Spagna assicurano come non sia un nome nuovo nella lista che il management tiene in considerazione per il mercato. Peraltro, dalla Serie A Pedraza ha anche altri estimatori oltre all'Inter: si parla infatti anche di Napoli, Atalanta e Milan. Con un ostacolo alla sua partenza però: il rinnovo di contratto fino al 2026 firmato solamente tre mesi fa.