Inter, segnali da oltremanica: il Chelsea non insiste per Dumfries?

Le speranze dei tifosi e di Inzaghi potrebbero essere state ascoltate. Gli ultimi movimenti del Chelsea infatti, sembrerebbero portare in un'unica direzione: i Blues potrebbero mollare la presa, almeno per questa stagione, su Denzel Dumfries .

Come sottolineato da Corriere dello Sport, i Blues, oltre ad aver ormai piazzato il colpo Cucurella per 60 milioni per la fascia sinistra, avrebbero rinnovato a destra il contratto di Azpilicueta per altri due anni. Considerando la presenza su quella fascia anche del titolare James, è improbabile i londinesi vadano a spendere altri 40-50 milioni per un "doppione". Specie considerato che finora il Chelsea ha speso 180 milioni sul mercato, incassandone solo 8 dal prestito oneroso di Lukaku. E d'accordo che la Premier è il campionato dei Paperoni, ma fino ad un certo punto.