Verso Lecce-Inter, Inzaghi inizia a sciogliere i primi nodi

La prima di campionato, il 13 agosto a Lecce, si avvicina e Inzaghi e l'Inter vogliono partire a razzo per spaventare la concorrenza. In mezzo, domani, c'è l'ultima amichevole estiva contro il Villarreal. Tuttavia la testa è già alla Serie A, con Inzaghi che, secondo La Gazzetta dello Sport, sta sciogliendo gli ultimi nodi in vista del vero esordio stagionale.