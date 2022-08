Conte, frecciatina all’Inter: “Resto nei club che mi dicono la verità, odio le bugie”

Antonio Conte , nonostante il passato da bandiera juventina, è riuscito a farsi amare da molti tifosi dell' Inter , riportando i nerazzurri a vincere lo Scudetto dopo oltre un decennio. La sua "fuga", una volta annusate le difficoltà economiche della società, non è però piaciuta, anzi. Tuttavia, seppur in maniera velata, il tecnico salentino è tornato sulla questione, giustificando forse, senza fare nomi il suo addio all'Inter. E non perdendo forse occasione di lanciare una frecciatina alla società...

Nella conferenza della vigilia per l'esordio stagionale del suo Tottenham in Premier League contro il Southampton, Conte ha infatti dichiarato: "Se resterò a lungo qui? Restare è il modo migliore per lavorare bene. Crei ambizione e continuità, il modo corretto per crescere e migliorare. Come mai resto poco nei club? In primis io devo stare bene in una squadra. Sono uno a cui piace l'onestà. Se mi prometti una cosa poi devi rispettarla, non mi piacciono le persone che cambiano le carte in tavola dopo uno o due anni".