Mercato – Il Sassuolo insiste per Pinamonti: possibile inserimento di una contropartita?

Continua il valzer di corteggiamento delle medio piccole di Serie A per Pinamonti . Declinate le proposte di Monza e Salernitana, che avrebbero soddisfatto l'Inter ma non il giocatore, le piste praticabili al momento sono due: Atalanta e Sassuolo .

La Dea però prima deve sfoltire l'attacco e alzare l'offerta, visto che, pur con il diritto di recompra, l'Inter non ha intenzione di cedere Pinamonti per soli 15 milioni. Proprio per questo stallo coi bergamaschi, le quotazioni del Sassuolo starebbero salendo. Secondo Tuttosport Pinamonti potrebbe anche gradire la destinazione, ma anche qui manca l'intesa economica con l'Inter.