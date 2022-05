GdS – Inter rassegnata a salutare Perisic: spuntano due alternative ‘esotiche’

Il club nerazzurro si sta già muovendo a sinistra

Quella di domenica alle 18.00 a San Siro contro la Sampdoria, potrebbe essere verosimilmente l'ultima partita di Ivan Perisic in maglia nerazzurra. Il rinnovo con l' Inter non è ancora arrivato e difficilmente l'incontro in programma settimana prossima con il suo entourage riuscirà a far cambiare idea all'esterno croato, che non si muove dalla richiesta iniziale espressa al club nerazzurro da 6 milioni di euro netti a stagione a fronte dei 4,5 offerti dalla società interista.

Per questa ragione, come spiegato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'Inter si sarebbe già mossa su possibili alternative da affiancare a Robin Gosens. Il primo nome resta quello di Andrea Cambiaso, grande opportunità in uscita dal Genoa dopo la retrocessione in Serie B che la dirigenza nerazzurra potrebbe cogliere anche con la formula del prestito. Valutazione un po' cara e qualche dubbio di natura tattica invece per Parisi, che quest'anno all'Empoli ha giocato da terzino in una linea a quattro.