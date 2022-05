GdS – Dialogo aperto Inter-Mkhitaryan: le cifre del biennale

Il centrocampista armeno è entrato nel mirino del club nerazzurro

Prosegue in casa Inter la traccia che porta ad Henrikh Mkhitaryan, il centrocampista armeno in scadenza di contratto con la Roma. Un'idea nata nelle scorse ore, ma che starebbe prendendo piede in fretta negli uffici di Viale della Liberazione dopo una serie di contatti avviati con l'entourage. Come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, infatti, il rischio di una stagione senza coppe - che la Roma potrebbe scongiurare vincendo la Conference League - potrebbe allontanare definitivamente l'ex Manchester United dal rinnovo.