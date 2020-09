Perisic e Nainggolan tornano in campo con l’Inter. Ma il futuro è un’incognita: Marotta cerca pretendenti

Ieri contro il Lugano Ivan Perisic e Radja Nainggolan sono tornati ad indossare la maglia dell’Inter. Dopo aver fatto ritorno rispettivamente da Bayern Monaco e Cagliari, i due si sono messi subito a disposizione di Conte.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport però l’operazione recupero non è così scontata. L’Inter infatti valuterà le offerte che arriveranno sul mercato per loro fino al 5 ottobre. La dirigenza nerazzurra infatti è chiamata a liberare slot in rosa e ad abbassare il monte ingaggi da qui a fine sessione.

