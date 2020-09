GdS – L’ombra del Psg su Skriniar: l’Inter tiene aperta la porta. Per Conte…

Milan Skriniar ieri è partito titolare nella difesa a 3 che ha disputato il primo tempo nel test amichevole vinto dall’Inter 5-0 contro il Lugano.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il destino in maglia nerazzurra dello slovacco sembra essere cambiato. Con l’addio di Godin, Skriniar troverebbe sicuramente maggior spazio rispetto all’ultimo finale di stagione.

Ma l’Inter, anche per lui, è pronta sempre ad ascoltare offerte seppur non è neppure tra i cedibili in prima linea: in Francia si parla da giorni di un interesse del Psg ma da Appiano non arrivano conferme in tal senso. Però l’Inter sarebbe disposta a sedersi e a valutare un’eventuale offerta dei francesi.

