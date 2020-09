GdS – Rebus Pinamonti, Inter e Genoa al lavoro: ma non sarà lui il vice-Lukaku

Nella giornata di ieri si è tenuto un summit di mercato tra Inter e Genoa per parlare del futuro di Andrea Ranocchia ma anche di quello di Andrea Pinamonti.

Il club nerazzurro, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha un obbligo morale nei confronti del Grifone per riportare ad Appiano il canterano cresciuto nella Primavera. Al momento però l’Inter non può versare i 20 milioni di euro previsti dall’accordo.

Le parti sono al lavoro per trovare una soluzione che al momento è tutt’altro che semplice. Con ogni probabilità comunque la quarta punta in rosa non sarà Pinamonti.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<