Mercato – Inter, trovato l’accordo per la cessione di Pinamonti: offerti 20 milioni

Sorpresa dell'ultim'ora in casa Inter: Andrea Pinamonti è ad un passo dalla cessione a titolo definitivo. Il centravanti nerazzurro, corteggiato da mezza Serie A dopo l'ottima annata disputata all' Empoli nella passata stagione, avrebbe ricevuto un'offerta molto importante. Dopo i sondaggi portati avanti nelle ultime settimane da Monza, Atalanta e Sassuolo, a spuntarla potrebbe essere invece una quarta formazione, la quale avrebbe mosso un'offerta decisiva nel corso delle ultime ore.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l'Inter avrebbe ricevuto un'offerta da 20 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo di Pinamonti dalla Salernitana. Intesa già raggiunta dai due club, in attesa che l'attaccante classe 1999 dia ovviamente il via libera alla destinazione finale. Una cifra importante che potrà consentire ai nerazzurri di reinvestire parte dei 20 milioni per regalare a Simone Inzaghi l'ultimo tassello della sua rosa, il centrale di difesa tanto richiesto dopo la partenza di Ranocchia.