Inter, Skriniar spinge per restare: in campo già contro il Lione?

Da Parigi infatti da settimane non arrivano segnali importanti per sbloccare la trattiva e l'Inter, non avendo necessità di svendere in questa sessione di mercato, non ha intenzione di farsi prendere per la gola. L'intenzione dei francesi è probabilmente quella di tornare alla carica per la fine del mercato, ma in quel caso sarebbero i nerazzurri a sbattere loro la porta in faccia: non ci sarebbe il tempo materiale per sostituire Skriniar. La permanenza del giocatore diventa quindi sempre più probabile, la cui volontà è sempre stata chiara: vuole rimanere a Milano. Sarebbe partito solo per necessità societaria, non di sua spontanea volontà.