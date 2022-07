Mercato, Inzaghi fa muro alle cessioni: anche Dumfries rimane?

Non solo Skriniar , anche Dumfries potrebbe rimanere all' Inter , rinviando il discorso "cessioni dolorose" alle prossime sessioni di mercato. L'olandese infatti, che piace molto a Bayern Monaco e Chelsea, sarebbe intoccabile per Inzaghi.

Come riportato da Corriere dello Sport, Inzaghi avrebbe messo il veto sulla cessione dell'olandese. È già stato un duro colpo perdere il braccetto di sinistra, Perisic, assenza digerita dal tecnico solo per la presenza in rosa di Gosens. Perdere anche il titolare a destra sarebbe disastroso per il gioco del tecnico, che quindi avrebbe chiesto apertamente alla società di trattenere il giocatore almeno un'altra stagione. Altrimenti per Inzaghi lottare per lo Scudetto diventerebbe una vera impresa. Va comunque detto che, rispetto a Skriniar, per Dumfries c'è stato solo qualche interessamento, ma nessun movimento concreto.