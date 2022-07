Mercato – Inter al bivio per la difesa: innesto importante o occasione low cost?

L' Inter ha bisogno di almeno un difensore centrale in rosa, come più volte ribadito da Inzaghi. Due se Skriniar dovesse andarsene. Proprio la questione dello slovacco blocca però i nerazzurri: chi portare a Milano per puntellare la retroguardia?

Il dilemma è semplice: prendere un difensore in saldo, un profilo di seconda fascia ma affidabile per rimpiazzare numericamente Ranocchia, oppure investire in un nome di primo piano? L'ago della bilancia è, ancora una volta, il PSG. Tutto per ora tace da Parigi, ma c'è da fidarsi? Secondo La Gazzetta dello Sportper ora la dirigenza nerazzurra propende per la seconda ipotesi. I canali con Fiorentina e Atalanta per Milenkovic e Demiral sono aperti, con i nerazzurri che per ora preferirebbero il serbo.