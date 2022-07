Cose da sapere sugli stadi più grandi d’Italia

Conosci gli stadi di calcio più grandi d’Italia? Alcuni sono molto famosi, altri magari un po’ meno, ma si tratta comunque di stadi molto belli

Martina Napolano

Conosci gli stadi di calcio più grandi d’Italia? Alcuni sono molto famosi, altri magari un po’ meno, ma si tratta comunque di stadi molto belli. I club di Serie A non investono solo nella rosa del club o nell’allenatore, ma investono anche nello stadio di calcio per accrescere il proprio prestigio. In questo articolo ti faremo scoprire qual è lo stadio più grande.

Lo stadio di calcio, il Campionato e le competizioni Europee

In Italia ogni club ha il proprio stadio di calcio. Negli ultimi anni per stare al passo con gli altri club Europei sempre più società calcistiche hanno avviato la progettazione stadio di calcio per averne uno proprio o per avere lo stadio più grande. Se sei un appassionato di calcio e non puoi seguire gli eventi della Serie A puoi farlo nel casino online. Non tutti, però, seguono molto la Serie A o la Coppa Italia, perché magari preferiscono le competizioni internazionali come la Champions League o l’Europa League. Le competizioni europee spesso sono itineranti, per cui è complesso seguirle dal vivo, per questo motivo se sei un appassionato puoi seguirle nel casino online.

Gli stadi più grandi in Italia

Gli stadi di calcio più grandi d’Italia sono 10, ecco la classifica:

Stadio Giuseppe Meazza (San Siro)

Stadio Olimpico

Stadio San Nicola

Stadio Diego Armando Maradona

Stadio Artemio Franchi

Juventus Stadium (Allianz Arena)

Stadio Arechi

Stadio Luigi Ferraris

Stadio Marc’Antonio Bentegodi

Stadio Olimpico Grande Torino

Lo Stadio Giuseppe Meazza anche conosciuto come San Siro, è lo stadio di calcio più grande in Italia. Scopriamo qualcosa in più su San Siro e sugli altri stadi.

Stadio Giuseppe Meazza o San Siro

Lo Stadio di San Siro è lo stadio di calcio più grande, perché ha ben 80.018 posti a sedere. I tifosi italiani e non, vi si recano per seguire le partite del Milan e dell’Internazionale. Questi due club che militano in Serie A convivono e condividono lo stadio di calcio dal 1947. Però, il Milan lo utilizzava già dal 1926 fino al 1941, poi a causa della guerra tutto si è momentaneamente fermato.

Sapevi che questo stadio di calcio è stato utilizzato per alcuni importanti eventi calcistici e non.

Ha, infatti, ospitato:

I Mondiali FIFA del 1934 e del 1990

Il Campionato Europeo UEFA del 1980

Diverse finali di UEFA Champions League

Eventi sportivi di Boxe e di Rugby

Concerti musicali

Stadio Olimpico, Stadio San Nicola, Stadio Diego Armando Maradona

Lo Stadio Olimpico ha una capienza di 70.000 posti e ospita le gare della Roma e della Lazio. È anche lo Stadio Nazionale d'Italia per cui vi si tengono tutte le finali della Coppa Italia. Lo stadio è stato inaugurato solo nel 1953, anche se è stato costruito nel 1927. Ospita Tour e le competizioni UEFA.

Lo Stadio San Nicola ha 58.270 posti ed è la sede del Bari calcio. Anche lui è stato una delle sedi dei Mondiali del 1990.

Lo Stadio Diego Armando Maradona ha 54.726 posti ed è lo stadio del Napoli. Questo stadio prima si chiamava San Paolo, ma dopo la morte nel 2020 del famoso campione Diego Armando Maradona, il Napoli ha deciso di rendergli omaggio intitolandogli lo stadio. Ha ospitato il Mondiale FIFA del 1990 e le Universiadi estive del 2019.

Stadio Artemio Franchi, Juventus Stadium (Allianz Arena), Stadio Arechi

Lo Stadio Artemio Franchi è, invece, lo stadio della Fiorentina. È di proprietà del Comune di Firenze e ha una capienza di 43.147 posti. Lo stadio è stato una delle sedi del Mondiale FIFA del 1934 e dei preliminari di calcio per le Olimpiadi estive di Roma 1960. Inoltre, ospita anche eventi musicali e Tour.

Lo Juventus Stadium o Allianz Stadium è appunto lo stadio della Juventus. Ha 41.507 posti ed è uno degli stadi più moderni in Italia di proprietà della società calcistica stessa, quindi appartiene al club della Juventus. Può, inoltre, ospitare le competizioni UEFA.

Lo Stadio Arechi ha 37.800 posti ed è lo stadio della Salernitana 1919.

Stadio Luigi Ferraris, Stadio Marc’Antonio Bentegodi, Stadio Olimpico Grande Torino

Lo Stadio Ferraris ha 36.599 posti e ospita le gare di Genoa e Sampdoria. È lo Stadio di calcio più antico in Italia ancora funzionante, la sua inaugurazione risale al 1911 e da allora è utilizzato anche per eventi sportivi e musicali.

Lo Stadio Bentegodi ha 31.045 posti ed è lo stadio del Verona calcio. Per chi non lo sapesse è stato una delle sedi del Mondiale FIFA del 1990. Ha, inoltre, ospitato eventi di atletica leggera e concerti musicali.

Lo Stadio Olimpico Grande Torino ha 27.958 posti a sedere ed è lo stadio del Torino calcio. La UEFA lo considera uno Stadio di 4 Categoria, quindi può anche ospitare le competizioni internazionali.