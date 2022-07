Mercato – Inter, ribaltone Pinamonti: nuovo rilancio e sorpasso

L'intrigo Andrea Pinamonti sta per giungere ad una conclusione definitiva. In una calda estate che l'ha visto sino a questo momento grande protagonista sul mercato italiano dopo la splendida stagione disputata con la maglia dell'Empoli in prestito, l'attaccante classe 1999 ha ricevuto diverse proposte per il trasferimento a titolo definitivo. Offerte che l'Inter ha valutato con grande attenzione, ribadendo alle società interessante di non esser disposta a cedere il ragazzo per meno di 20 milioni di euro.