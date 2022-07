Mercato – Inzaghi attende il vice de Vrij: la posizione dell’Inter su Acerbi

Come ripetuto più volte negli ultimi giorni, il mercato dell'Inter potrebbe essere giunto quasi alla fine. A parte le uscite degli esuberi ancora da piazzare, il club nerazzurro in entrata potrebbe aver bisogno di una sola pedina mancante nello schieramento di Simone Inzaghi. Qualora alcuni dei big più chiacchierati come Skriniar e Dumfries dovessero infatti rimanere in squadra, la rosa a disposizione del tecnico piacentino sarebbe quasi al completo.

Come sottolineato dopo l'affare saltato per Bremer, all'Inter in questo momento serve un vice de Vrij per chiudere le entrate. Dopo la cessione di Ranocchia e l'addio di Kolarov, in difesa sul piano numerico Inzaghi avrà bisogno di un altro calciatore affidabile. Come spiegato con un tweet dal noto giornalista Fabrizio Biasin, al momento il club nerazzurro non è particolarmente interessato al profilo di Acerbi, tra profili i low cost di questa sessione.