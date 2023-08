Intervenuto ai microfoni di ESPN, l’ex attaccante Mauricio Pinilla ha rivelato alcuni dettagli sul futuro di Alexis Sanchez, suo connazionale. Il classe 1988 è reduce da un’ottima stagione al Marsiglia, con 18 gol e 3 assist in 44 presenze. Il contratto con i francesi non è però stato rinnovato, motivo per cui al momento Sanchez è svincolato.

“Oggi la priorità di Alexis è andare all’Inter. Vuole andarci, è una squadra competitiva in un campionato importante. Ha anche altre offerte ma sta aspettando ancora l’Inter. Ha anche un’offerta da 20 milioni di dollari dal calcio arabo, ma non ci vuole andare. Ha rifiutato il Monaco e altre squadre brasiliane e messicane. All’Inter aspettano tutti la partenza di Correa. Non appena lui lascerà Milano, Sanchez firmerà un biennale”, ha rivelato Pinilla.