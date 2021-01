Calciomercato Inter, Pirola cerca spazio altrove: il prestito al Monza termina prima?

Lorenzo Pirola come Sebastiano Esposito. L’attaccante dell’Inter ha terminato in anticipo il suo prestito alla Spal a causa del poco impiego ottenuto in sei mesi e si è trasferito al Venezia in questa sessione di mercato per poter provare a mettere più minuti nelle gambe. Lo stesso potrebbe fare Lorenzo Pirola, difensore dell’Inter in prestito al Monza.

Come riporta calciomercato.com, l’avventura al Monza del giovane difensore doveva fruttare di più in termini di presenze, ma a metà stagione ha giocato soli 33 minuti: due volte in Coppa Italia e una volta in campionato. Motivo per cui, il classe 2002 sta cercando squadra altrove per avere più spazio.

Il Monza non ha ancora aperto all’interruzione anticipata del prestito, ma le parti stanno lavorando per provare a cercare un’intesa. A Pirola si sono interessate Pescara e Spal, due squadre che sarebbero pronte a garantirgli molto più spazio.

